Officieel: we zitten in een hittegolf

Het is gebeurd: we zitten officieel in een hittegolf. Het is vandaag de derde dag op rij dat de temperatuur boven de 30 graden gaat en de vijfde dag dat hij boven de 25 gaat. Dat zijn de officiële waarden die gehaald moeten worden in Ukkel. Het ziet er naar uit dat we zelfs een dagrecord kunnen halen.

Net 30 graden in Ukkel genoteerd. Hittegolf is officieel nu (derde keer 30 graden in een serie van minstens 5 opeenvolgende dagen met meer dan 25 graden). Sinds 13/7 alle dagen warmer dan 25 graden in Ukkel. Hittegolf is dus met “terugwerkende kracht” begonnen op 13/7. — David Dehenauw (@DDehenauw) 26 juli 2018

Langste hittegolf ooit?

Maar ondanks de hoge temperaturen is het nog afwachten of dit de langste hittegolf ooit zal worden. “Sinds 1948 staat het record op zeventien dagen hittegolf in 1976 en 1997. Indien we niet onder de 25 graden gaan, zouden we kans maken dat dit de langste hittegolf ooit wordt. Maar laten we nog even afwachten, want zover zijn we nog niet”, zegt weerman David Dehenauw.

Negatieve gevolgen

Maar de hitte heeft ook negatieve gevolgen. Zo werd de Europese informatiedrempel voor ozon gisteren al overschreden. Ook vandaag en morgen worden er nog hoge ozonconcentratie verwacht. Mogelijk zal zelfs de Europese alarmdrempel overschreden worden en dat is al drie jaar geleden. "Je doet dus best geen al te zware inspanningen in de late namiddag", waarschuwt Frans Fierens van IRCEL, dat de metingen uitvoert.

Droog

Door die hitte is het ook bijzonder droog in Vlaanderen. In alle provincies zijn daarom maatregelen genomen om zuinig om te springen met water. Zo geldt er in Antwerpen en Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld een algemeen sproeiverbod.

