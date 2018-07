Officieel: hittegolf na 15 dagen voorbij

De maximumtemperatuur die vandaag gemeten is in Ukkel bedraagt 24,6 graden, en blijft minder dan 25 graden. Daardoor is de hittegolf, die vijftien dagen duurde, officieel voorbij. We breken daarmee ook geen duurrecord, want de hittegolf in augustus 1947 duurde maar liefst negentien dagen. Dat tweette weerman David Dehenauw.

Hittegolf

We spreken van een hittegolf wanneer er minimum vijf opeenvolgende dagen zijn waarop het minstens 25 graden wordt, waarvan drie dagen meer dan 30 graden.