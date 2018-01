Officieel: de warmste 24 januari ooit!

Net zoals in Nederland is het in ons land de warmste 24 januari sinds de metingen. Het vorige record lag op 12,6 graden, maar deze namiddag gaf de thermometer in Ukkel al 12,7 graden aan.

Het vorige record op 24 januari werd in 2001 gemeten sinds de metingen in 1901. Toen haalden we 12,6 graden in Ukkel. Die grens werd nu dus overschreden.

Toch zal het niet de warmste januaridag ooit worden. Zo haalden we op 25 januari 2016 maar liefst 14,9 graden, een temperatuur die we nu niet zullen halen.

Ook in Nederland is het de warmste 24 januari. Daar werd het dagrecord deze ochtend al gebroken. In de Nederlandse gemeente De Bilt was het om 6.50 uur deze ochtend 12,2 graden. Het vorige record dateert van 1960, toen werd het op 24 januari 12,1 graden in De Bilt.

Dagrecord Ukkel : nu al 12,7 graden, eindresultaat vanavond bekend. Vorige was 12,6 graden in 2001. — David Dehenauw (@DDehenauw) 24 januari 2018

Bekijk hier het weerbericht: