"Ochtendspits om zeep" rond Antwerpen

Al sinds 6u30 deze ochtend is het, door een ongeval, aanschuiven geblazen op de E313 en de E34. Dat meldt Peter Bruynincks, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. "Nog niet eens zeven uur en de spits is al om zeep in Antwerpen", tweet hij. De weg intussen wel weer vrijgemaakt.

Wie op het knooppunt Antwerpen-Oost de Antwerpse ring op wil vanuit de richting van Luik en richting Gent, staat in één van de twee lange files op de E313 en de E34. Een ongeval van deze ochtend ligt daarvoor aan de basis.

Op de E34 is het voorlopig al meer dan een uur filerijden, op de E313 sta je waarschijnlijk al twee uur vast.