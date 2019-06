OCAD onderzoekt bericht over aanslag op Grote Markt in Brussel om 18u

Het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, onderzoekt momenteel een bericht waarin een aanslag in Brussel wordt aangekondigd. Dat meldt het Brusselse parket.

Het bericht werd gisterenavond omstreeks 17.30 uur achtergelaten op de virtuele muur van het Europees Parlement en luidde als volgt: “Bruselas will be attacked tomorrow at 6:00pm in Grand Place by a guy in a neon shirt”. De boodschap is ondertekend met ‘Abulah Hakimi’. Het werd ook vanmorgen op Twitter gedeeld door EU-parlementslid Emmanuel Foulon, maar over de geloofwaardigheid van de dreiging bestaat nog veel onduidelijkheid.

Het Brusselse parket heeft intussen de beelden van de bewakingscamera’s in de omgeving in beslag laten nemen om de auteur van het bericht te proberen identificeren.

Menace d’attaque terroriste ce mercredi soir au centre de #Bruxelles.

C’est en tout cas le message inquiétant taggé hier sur le mur virtuel du Parlerment européen.

La police belge et les services de sécurité Européens ont été immédiatement avertis.#Alerte #Europe #Bruxelles pic.twitter.com/DWGYjCwfSS — Emmanuel Foulon (@efoulon1) 26 juni 2019

Foto: HLN