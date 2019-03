Na de dubbele aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland houden de veiligheidsdiensten in ons land de situatie in het oog.

"Voorlopig is er geen aanleiding om de moskeeën extra te beveiligen" zegt Paul Van Tichelt van het OCAD. "Ook het dreigingsniveau aan die moskeeën wordt niet aangepast."

Extreem rechts rukt op

"Wij waarschuwen wel al langer voor oprukkend extreem rechts in ons land" zegt hij nog, " we zien een gelijkaardige tendens in andere Europese landen".