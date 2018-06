Obus uit WOII veilig ontmanteld op Zaventem

Op Brussels Airport heeft Dovo, de ontmijningsdienst van het leger, afgelopen nacht een obus "in alle veiligheid" ontmanteld. Dat meldt de luchthaven zaterdagochtend in een communiqué. De obus was vrijdag gevonden bij graafwerkzaamheden. De vindplaats van de bom lag op een veilige afstand van de gebouwen en de operaties voor passagiers.

De werkzaamheden, aan apron 3 op tarmac, werden stopgezet en op instructie van Dovo werd preventief een veiligheidszone van 100 meter rond de obus ingesteld. De ontmijningsdienst bevestigde na inspectie "dat er geen gevaar was voor passagiers, werknemers van de luchthaven en operaties op de luchthaven", aldus Brussels Airport.

Omdat er geen onmiddellijk gevaar was, werd beslist de obus 's nachts onschadelijk te maken. Die ontmanteling gebeurde zonder de obus tot ontploffing te brengen.