Obus gevonden in Merksem

Een bewoner van de Maantjessteenweg in Merksem was in zijn tuin aan het werken toen hij op een hard voorwerp in de grond stootte met zijn schop. De man dacht dat het een obus was, en verwittigde meteen de politie. Die kwam ter plaatse en evacueerde een dertigtal buurtbewoners. DOVO kwam ook ter plaatse en verwijderde het object uit de tuin. Het bleek inderdaad een oorlogstuig te zijn, maar niet gevaarlijk. Na een uur mochten de mensen weer naar huis, DOVO neemt het tuig mee voor verder onderzoek.