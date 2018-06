Obus aangetroffen op luchthaven Zaventem

Op het tarmac van de luchthaven Brussels Airport zijn deze middag bij graafwerken is een obus gevonden. De brandweer is aanwezig en ook de ontmijningsdienst van het leger DOVO is ter plaatse. Over welk type obus het gaat, is op dit moment nog niet duidelijk.

De obus is anderhalve meter lang. Er is een perimeter ingesteld van 100 meter. Er zou geen hinder zijn voor het vliegverkeer omdat het niet in de buurt is van de landingsbanen.