Nu ook IKEA-meubels voor je huisdier

IKEA kondigde al een tijdje geleden aan dat ze een meubelcollectie lanceren voor huisdieren. Maar nu hebben ze ook de datum bekendgemaakt wanneer de collectie in ons land te vinden zal zijn.

De huisdierencollectie heet LURVIG, wat harig betekent in het Zweeds. Het gaat om hondenkussentjes, kattenbedden en mandjes voor je huisdier. In totaal zijn er dertig producten in verschillende maten en kleuren.

De prijzen variëren van 99 cent voor een frisbee, tot een mand van 49 euro. Vanaf 7 april is de collectie verkrijgbaar in de winkels en online.