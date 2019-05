Nu ook een 26ste patiënt besmet met legionella

In het Gentse zijn intussen 26 mensen met legionella besmet. Zonet werd namelijk duidelijk dat ook een 26ste patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn intussen ook al twee mensen aan de ziekte overleden.

De nieuwe patiënt met legionella is opgenomen in het ziekenhuis en ligt op intensieve zorgen. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De persoon vertoont al sinds afgelopen zondag ziekteverschijnselen. Het is nog niet duidelijk of de patiënt een link heeft met de Gentse kanaalzone.

