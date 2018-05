Nu al redders door mooie weer

Heel wat recreatiedomeinen hebben vroeger dan andere jaren redders langs de waterlijn geplaatst. Normaal staan die er pas vanaf juni. In de Blaarmeersen in Gent bijvoorbeeld, werden bij het warme weer van dit weekend al zes redders ingezet.

Met dit erg warme weer gaan vele mensen op zoek naar verkoeling. Recreatiedomeinen spelen daar graag op in. Ze zetten vroeger dan andere jaren redders in om de veiligheid langs en in het water te garanderen.

Dat doet ook recreatiedomein de Blaarmeersen in Gent. Er werden dit weekend zes redders opgetrommeld om de 4.000 bezoekers veilig te laten zwemmen. Tussen 13.00 uur en 19.00 uur houden ze de massa in de gaten vanop een uitkijktoren, langs de waterlijn en op de glijbaan.