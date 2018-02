Nu al meer zon dan in voorbije 2 maanden

Februari is voorlopig een echte wintermaand, met temperaturen die ’s nachts onder het vriespunt dalen. Maar wat vooral opvalt: de zon is opnieuw van de partij. “De eerste twaalf dagen van februari heeft de zon al meer geschenen dan in december en januari samen”, vertelt VTM-weervrouw Jill Peeters.

“In januari scheen de zon 26 uur en 59 minuten, in december was dat amper 10 uur en 29 minuten. Samen dus goed voor 37 uur zonneschijn”, aldus Peeters. “In de eerste twaalf dagen van februari was er al 38 uur en 19 minuten zonlicht, dat is dus al meer dan de voorbije twee maanden samen.”

De zon verdwijnt de komende dagen ook niet van het toneel. Vandaag zijn er hier en daar wat wolken, maar het blijft droog. Morgen zijn er op veel plaatsen opnieuw brede opklaringen.