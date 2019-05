Afgelopen nacht zijn er nu nog twee patiënten bijgekomen met legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 32.

De laatst gemelde patiënt werd vorige week ziek. Alle patiënten kwamen regelmatig in Evergem dat is in de Gentse haven.

2 mensen zijn gestorven door de besmetting.