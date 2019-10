De Zwitserse farmaproducent Novartis heeft in het vorige kwartaal fors meer verdiend met de verkoop van het middel Zolgensma, waar ook de Antwerpse baby Pia nu mee behandeld is. Zolgensma was in de maanden juli, augustus en september goed voor 143 miljoen euro omzet, fors meer dan de 88 miljoen euro die voorzien was. Dat meldt De Tijd.