Norovirus duikt op in UZ Leuven

In het UZ Leuven is het norovirus opgedoken op de afdeling nierdialyse. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Vijftien mensen raakten besmet. Het norovirus is een besmettelijk virus dat een ontsteking van de darmen veroorzaakt.

Het virus werd vorige week vastgesteld bij enkele patiënten die langskwamen voor een nierdialyse. Na verder onderzoek bleek dat ze besmet waren met het norovirus. Volgens het ziekenhuis gaat het om ambulante patiënten, dat wil zeggen patiënten die driemaal per week binnen komen en dus niet gehospitaliseerd zijn.

Voorzorgsmaatregelen

Het ziekenhuis heeft intussen maatregelen genomen om verdere besmetting te voorkomen. Het verpleegkundig personeel moet een schort en mondmasker dragen. De patiënten krijgen braakzakjes met een ontsmettende stof.

Het ziekenhuis laat nog weten dat de situatie onder controle is en dat het dus niet op een epidemie gaat.