Noordzee haalt warmste temperatuur ooit

Voor de kust van Zeebrugge is de warmste zeetemperatuur ooit gemeten. Het water is er 22,9 graden. Dat is gemiddeld een halve graad warmer dan vorig jaar.

De wetenschapsboot van de Vlaamse overheid, de Simon Stevin, heeft de warmste temperatuur ooit gemeten in de Noordzee. “We hebben vastgesteld dat er een recordtemperatuur van het Noordzeewater is gemeten van 22,9 graden. Dat is een halve graad meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook dat was al een warme zomer voor onze Noordzee”, zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.

“We zien de Noordzee steeds verder opwarmen. In de laatste 45 jaar is de temperatuur al met 1,7 graad gestegen. Het ondiepe water in de Noordzee warmt sowieso sneller op dan de diepe oceaan”, zegt Seys.

Gevolgen voor zeeleven

Maar die stijging heeft ook gevolgen voor het leven in de Noordzee. “Enkele koudwatersoorten, zoals kabeljauw, zijn door de temperatuurstijging verdwenen. Ze trekken richting het noorden, en in de plaats komen de warmwatersoorten, zoals sardienen of ansjovis, onze kant op.

Sinds vandaag zitten we officieel in een hittegolf. Het is al de derde dag dat de temperatuur boven de dertig graden gaat en de vijfde dag dat hij boven de 25 gaat.

Foto: Archief

