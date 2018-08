Nooit zoveel kinderen verloren gelopen aan kust

Nooit zijn er meer kinderen verloren gelopen aan de Belgische kust dan afgelopen maand. Samen gaat het om minstens 1.100 kinderen. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. Onlogisch is dat niet, want meer stranddagen betekent ook meer volk en meer kinderen (die kunnen verloren lopen).

Deze middag moest iedereen nog het water uit in Oostende. Vier reddingsboten, een NH90 én redders werden ingezet om een vermiste jongen te zoeken.

En zo was het eigenlijk de hele maand juli. Nog nooit liepen zoveel kinderen verloren. In Oostende 398, in Blankenberge 250. Alles we alle kustgemeenten optellen komen we aan 1.127. Dat is een nieuw record. In 2003 waren dat er 213 minder.

Alle verloren gelopen kinderen werden gemiddeld binnen de tien minuten herenigd met hun ouders of begeleiders.