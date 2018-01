Nooit meer huizen verkocht dan in 2017

2017 was het drukste jaar ooit op de huizenmarkt in ons land. Dat blijkt uit de jaarlijkse Notarisbarometer. Zo werd er bijna een procent meer huizen verkocht en gekocht dan in 2016. Samen met het aantal transacties gaat ook de prijs van onze woningen de hoogte in. Zo betaal je in Vlaanderen al gemiddeld meer dan 266.000 euro voor een woonhuis.

De vastgoedindex klokte vorig jaar af op 124,79, een stijging van 0,8 procent ten opzichte van 2016. Vooral in maart, oktober en november werden er veel huizen verhandeld.

Hoe komt dat de Belg zo actief is op de huizenmarkt? “Het recordaantal vastgoedtransacties heeft zeker te maken met het groeiend optimisme bij de Belgen: het aantal nieuwe jobs zit in de lift, het aantal startende ondernemers blijft groeien, bestaande bedrijven zijn volop aan het investeren”, zegt Bart Van Opstal van notaris.be.

Ook duurder

Voor de woningen in ons land moeten we wel steeds een hogere prijs betalen. Betaalden we in 2016 nog gemiddeld 260.108 euro voor een woonhuis, was dat vorig jaar al 266.928 euro, een stijging van zo’n 2,6 procent. Ook in Wallonië ging de prijs met 2,7 procent omhoog, enkel in Brussel betaalde je vorig jaar minder. De prijs zakte er van 440.504 euro naar 429.689 euro.

Appartement

Bekijken we de evolutie op vijf jaar tijd, dan is het verschil nog opvallender. In 2013 betaalde je in Vlaanderen nog 247.828 euro voor een huis, zo’n 19.100 euro minder dan nu. Dan maar een appartement?

Wie liever kleiner woont en een appartement wil kopen, moest daar vorig jaar toch ook al 215.440 euro voor neerleggen, of 2,5 procent meer dan in 2016.