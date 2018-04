Noodnummer 1722 wordt geactiveerd

Het KMI voorspelt vanaf deze middag 'code geel' en 'code oranje'. Daarom heeft de FOD Binnenlandse zaken beslist om vanaf 12.00 uur het nummer 1722 te activeren.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die dringende hulp nodig hebben niet nodeloos moeten wachten.

Het KMI roept vandaag code oranje uit voor in deel van ons land. Het waarschuwt voor hevige onweersbuien deze namiddag en vanavond. Er worden ook felle windstoten en hagel verwacht.

Vooral in de provincie Limburg en het grootste deel van Wallonië zal wellicht getroffen worden, daar is code oranje van kracht. Voor de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, en voor Brussel is het code geel, dat is minder zwaar.

(Meer onder de afbeelding)

Vandaag krijgen we geregeld regen en buien, die soms fel kunnen zijn met onweer. De meest intense onweersbuien krijgen we in de late namiddag en avond, en dat vooral in het oosten van het land. De maxima liggen tussen 11 graden aan zee en 20 graden in het binnenland. Morgen en dinsdag ook nog veel kans op regen en fris, het wordt zo'n 11 graden. Vanaf woensdag wordt het beter weer.