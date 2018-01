Noodnummer 1722 open voor storm

Binnenlandse Zaken opent vanaf middernacht het noodnummer 1722 voor stormschade. Het KMI voorspelt namelijk stevige rukwinden tot 105 kilometer per uur of lokaal zelfs meer.

De overheidsdienst raadt iedereen aan om tijdens het noodweer 1722 te bellen als hij of zij de brandweer nodig heeft bij wateroverlast of stormschade. "Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt", luidt het advies.

Wie toch naar het noodnummer 112 belt voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal niet verder geholpen worden. In de plaats daarvan zal gevraagd worden om 1722 te bellen. “Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht om een brandweerinterventie voor wateroverlast of stormschade aan te vragen."

Geduld

Binnenlandse Zaken vraagt iedereen om geduld te hebben als hij of zij 1722 belt. "Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht”, waarschuwen ze. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes zeer snel hoog op.

“De brandweer doet al het mogelijke om je zo snel mogelijk te helpen, maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Dus als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt”, vraagt Binnenlandse Zaken.

105 kilometer per uur

Het KMI verwacht dat de wind morgenochtend verder toeneemt, met rukwinden tussen 90 en 105 kilometer per uur of lokaal zelfs meer. Het KMI verwacht de zwaarste rukwinden in het westen van het land en in de provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland.

Voor zowat heel Vlaanderen, behalve Vlaams-Brabant, geldt code oranje. "Er wordt heel veel wind verwacht met rukwinden die nog hoger liggen. Dit zijn uitzonderlijk hoge windsnelheden en rukwinden, vooral boven land. Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen”, aldus het KMI.

Huizen beschadigd

Dat betekent ook dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en dat huizen sterk beschadigd kunnen worden. Na het noodweer deactiveert Binnenlandse Zaken het nummer 1722 automatisch.

