Noodnummer 1722 geactiveerd voor storm

Wegens de felle wind die komende nacht verwacht wordt, wordt vanaf 20.00 uur het nummer 1722 geactiveerd voor niet-levensbedreigende interventies. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken. Het KMI had eerder al beslist om in heel België code oranje uit te roepen. Intussen heeft de meteorologische dienst die waarschuwing nog uitgebreid, want later op woensdag zal ook nog code geel gelden.

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend gaat het stevig waaien, zo verwacht het KMI. In het binnenland neemt de windkracht toe tot windkracht 6 à 7. Aan zee wordt zelfs windkracht 8 verwacht. Tijdens het tweede deel van de nacht en woensdagochtend kunnen de rukwinden oplopen tussen 90 en 120 kilometer per uur. Plaatselijk kunnen er felle buien ontstaan met onweer waarbij nog zwaardere windstoten niet uitgesloten zijn.

Als gevolg van de felle wind had het KMI voor de nacht van dinsdag op woensdag voor heel het land code oranje uitgeroepen. Maar ook woensdagnamiddag blijft het KMI nog waarschuwen voor de hevige wind, al wordt het waarschuwingsniveau dan wel verlaagd naar 'geel'.

Vanwege de waarschuwing heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist om het nummer 1722 vanaf 20.00 uur te activeren. Op dat nummer kunnen mensen terecht die een brandweerinterventie voor wateroverlast of stormschade willen aanvragen. Op die manier kan het noodnummer 112 worden vrijgehouden voor mogelijk levensbedreigende situaties. Na het noodweer zal het nummer 1722 automatisch weer gedeactiveerd worden.

Parken gesloten

De parken die door Leefmilieu Brussel beheerd worden, worden vanavond gesloten en blijven dicht tot donderdagmorgen, zo heeft deze overheidsdienst van het Brusselse gewest aangekondigd.

Bij hevige rukwinden van 80 kilometer per uur worden alle parken en bossen in beheer van Leefmilieu Brussel, behalve het Zoniënwoud, gesloten voor het publiek.