Noodknop in wagen straks verplicht

Vanaf 31 maart moet elk nieuw model van auto uitgerust zijn met E-call. Dat is een noodknop die de hulpdiensten verwittigt als je een ongeval krijgt. Dat heeft de Europese commissie jaren geleden al beslist, maar nu pas wordt het uitgevoerd. E-call moet levens redden omdat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn, maar de hulpdiensten zelf hebben hun bedenkingen.

Eén simpele druk op de knop volstaat na een auto-ongeval om de hulpdiensten te verwittigen, BMW was één van de eerste constructeurs die E-call in al zijn auto’s installeerde waardoor al die auto’s in verbinding staan met een alarmcentrale.

Sneller reageren

Dankzij de e-callknop zouden de hulpdiensten veel sneller kunnen reageren. De responstijd zou veertig tot vijftig procent verminderen. Dat zou betekenen dat de ziekenwagen tien minuten sneller ter plaatse is. De noodknop zou op de Belgische wegen zeventig mensenlevens per jaar kunnen redden. De consument, die voor E-call niet extra zal moeten betalen, is er alvast voor gewonnen.

De hulpdiensten in ons land zijn minder enthousiast. Zij vrezen dat het systeem nog niet helemaal op punt staat en de chauffeurs een vals gevoel van veiligheid zal geven.