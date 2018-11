Nog zeker een week wolken en regen

De zon komt er de laatste dagen niet snel meer door, en we zullen aan dat beeld moeten wennen. Het blijft nog zeker een week druilerig, met veel bewolking en regen.

Vandaag start zwaarbewolkt met af en toe regen, maar in de namiddag wordt het stilaan droger vanaf het westen van het land. Op het einde van de dag krijgen we temperaturen rond 3 of 4 graden op de Ardense hoogten, 8 tot 10 graden in het centrum en 11 of 12 graden in het westen, meldt het KMI.

Morgen is het zacht maar erg winderig met veel bewolking en af en toe regen. In de namiddag krijgen we tussen de wolken door meer droge perioden met opklaringen. Maxima tussen 6 en 12 graden. Er staat een matige tot vaak vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag verlaat een regenzone het oosten van het land en wordt het overal wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui. De maxima gaan van 6 tot 11 graden.

Van zaterdag tot dinsdag trekken storingen over ons land. Het weerbeeld is bijgevolg overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen en soms vrij veel wind. Het wordt iets minder zacht met zaterdag maxima rond 9 of 10 graden in het centrum. Vanaf zondag komen we in de buurt van 12 graden.