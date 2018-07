Nog tot half juli rond 25 graden

Het KMI voorspelt alvast tot de helft van juli temperaturen die rond de 25 graden schommelen. 2018 is hard op weg om een bijzonder jaar te worden in de klimatologische tabellen.

Nu de maand juni is afgesloten, blijkt immers dat we aan een straf reeksje bezig zijn. Al drie maanden eindigden dit jaar in de top 5 van hoogste gemiddelde maandtemperatuur: april (op 3), mei (op 2) en juni (op 5).

Daarmee is het afgelopen kwartaal veruit het warmste dat het KMI ooit noteerde: 15,8 graden (normaal 13,2). Juni haalde 18,1 graden. Het record uit het snoeihete 2003 (19,3 graden) kwam niet in gevaar.

Wél zeer opmerkelijk is de neerslag: slechts 16 mm, wat sinds juni 1976 (12 mm) niet meer is voorgekomen. Op 26 van de 30 dagen viel er geen druppel.