Nog steeds problemen met verkeersboeten.be

De problemen met de website verkeersboeten.be blijven maar duren. Normaal kan iedereen sinds 28 maart via die site zijn boetes betalen, maar Justitie krijgt het systeem niet op punt. Mensen krijgen boetes in de bus, als de betalingstermijn al is verstreken. Of ze kunnen niet betalen omdat er iets mis is met de QR-code die ze moeten scannen. Kortom: het regent klachten. En niemand kan zeggen wanneer de problemen van de baan zullen zijn.

Heel wat mensen proberen te betalen met de QR-code op het proces-verbaal, maar dat loopt altijd mis. Uiteindelijk proberen ze het via de site verkeersboeten.be, maar ook dat gaat moeilijk.

Bij de federale overheidsdienst geven ze toe dat het hele systeem om de boetes te innen last heeft van kinderziektes. “Er zijn problemen bij het inloggen omdat onze codes een I en een L bevatten en veel mensen halen die door elkaar, “zegt Edward Landtsheere van de Federale Overheidsdienst Justitie.

“Ook met de QR-codes, waardoor je rechtstreeks van een bankapp kan betalen, zijn problemen. Wij gebruiken de Europese standaard terwijl veel banken de Belgische standaard gebruiken.”

Klassieke overschrijving

“Er zijn nog steeds kinderziektes die we moeten bijsturen”, zegt Landtsheere nog. “We gaan elk probleem aanpakken. Mensen kunnen wel nog steeds via de klassieke overschrijving hun boete betalen.”

Justitie beseft dat veel boetes te laat de deur uit gaan. "Door de vele technische problemen kijken wij alle uitgaande boetes één voor één na", zegt Landtsheere nog. "Daardoor stapelen ze zich intern op en gaan sommige boetes pas de deur uit vlak voor of zelfs kort na de uiterste betaaldatum. Ik raad mensen aan hun boete toch gewoon te betalen en geen rekening te houden met deze uiterste betaaldatum indien die reeds overschreden is."

Callcenter

Landtsheere raadt mensen met vragen aan om het callcenter te contacteren. “We werken met verschillende overheidsdiensten samen aan één platform en alle databases moeten op elkaar afgestemd worden. We doen er alles aan om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.”

Het callcenter is op weekdagen (van acht tot zeventien uur, te bereiken via 02/278.55.60.