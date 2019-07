Nog steeds honderden koffers achtergebleven op Zaventem

Driehonderd koffers die zaterdag waren achtergebleven op de luchthaven van Zaventem zijn nog altijd niet bij hun eigenaar. Brussels Airport beloofde om de bagage zo snel mogelijk achterna te sturen, maar vier dagen later zijn er nog altijd mensen aan het wachten.

Een technish probleem lag volgens Brussels Airport aan de basis van het probleem. Resultaat: 10.000 koffers blijven achter terwijl de eigenaars op reis vertrekken. Vervelend, maar Brussels Airport beloofde om mensen zo snel mogelijk te helpen.

Morgen

300 van de 10 000 achtergebleven koffers zijn toch nog niet op hun bestemming. Het probleem is dat er naar sommige bestemmingen niet elke dag een vlucht is.

Naar Hurghada bijvoorbeeld, waar mensen nog steeds op hun koffer wachten, was er er zondag geen vlucht. Maandag wel, maar niet alle achtergebleven koffers konden in 1 keer mee. Het is nu dus wachten op de volgende vlucht morgen.

