Nog steeds geen treinverkeer van Brugge naar Blankenberge

Er zullen ook vanmorgen geen treinen rijden tussen Brugge en Blankenberge. Sinds gisterennamiddag is het treinverkeer in beide richtingen onderbroken, door schade aan de bovenleiding. Er is de hele nacht doorgewerkt om alles op te lossen. Maar de schade is enorm, zegt Frederic Petit van Infrabel.

Gisterennamiddag raakte een vrachtwagen de bovenleiding ter hoogte van de Stationstraat in Dudzele (Brugge), waardoor er geen treinverkeer mogelijk was tussen Brugge en Blankenberge. “De bovenleiding is over een afstand van 500 meter beschadigd”, zei woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

Ook vandaag blijft de hinder aanhouden. De NMBS zet wel een vervangende busdienst in en de reizigers worden aangeraden om in Blankenberge de kusttram te nemen naar Oostende of Knokke-Heist en van daaruit de trein te nemen. Infrabel verwacht dat de sporen ten vroegste deze avond weer in gebruik genomen zullen kunnen worden.

Infrabel roept vrachtwagenbestuurders op altijd waakzaam te zijn aan en in de buurt van overwegen. Petit wijst erop dat er grosso modo elke maand een incident is met een kapotgereden bovenleiding, elke keer met zware gevolgen.