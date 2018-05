Nog steeds geen treinen tussen Brugge en Blankenberge

Er zullen vandaag geen treinen meer rijden tussen Brugge en Blankenberge. Dat laat Infrabel weten. Gisteren gebeurde in Brugge een ongeval waarbij de bovenleiding geraakt werd, de herstellingen zullen nog zeker de hele dag duren. Infrabel hoopt dat er morgen wel weer treinverkeer mogelijk is.

Eerder had Infrabel nog laten weten dat er wellicht tegen vanavond alweer treinverkeer mogelijk zou zijn maar de deadline werd vooruitgeschoven. Reden voor het uitstel is de omvangrijke schade aan de bovenleiding. "Zo zijn de palen van de bovenleiding ernstig geplooid", aldus Frédéric Petit, woorvoerder van Infrabel. Over een afstand van 500 meter is de bovenleiding van beide sporen beschadigd. Daarnaast is er ook nog schade aan de bevestigingstoestellen van de bovenleiding.

Kusttram of bus

De schade gebeurde aan een overweg ter hoogte van de Stationsweg in Dudzele (Brugge). Reizigers uit Blankenberge hebben de toelating om met de kusttram naar Oostende door te reizen, en vandaar de trein te nemen naar het binnenland, of omgekeerd. De NMBS legt ook een vervangende busdienst in.

Waakzaam zijn

Infrabel roept vrachtwagenbestuurders op altijd waakzaam te zijn aan en in de buurt van overwegen. Frédéric Petit wijst erop dat er grosso modo elke maand een incident is met een kapotgereden bovenleiding, elke keer met zware gevolgen.

