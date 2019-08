Nog nooit raakten zo veel vluchtelingen erkenning kwijt

Het Vluchtelingencommissariaat (CGVS) heeft vorig jaar 217 erkenningen van vluchtelingen ingetrokken. Dat is het hoogste aantal tot nog toe. Het gaat zowel om "vakantiegangers", die naar hun "onveilige" thuisland zijn teruggekeerd, als om criminelen die een gevaar vormen voor de samenleving. Sinds de omstreden wet-Francken kunnen zij sneller het land worden uitgezet. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Het aantal asielaanvragen zit de voorbije jaren, na de vluchtelingencrisis van 2015, weer in de lift, zo blijkt uit het jaarverslag van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Tegelijk is in die periode ook het aantal erkenningen dat weer werd ingetrokken, toegenomen. In 2015 verloren nog 52 vluchtelingen hun erkenning, vorig jaar waren dat er liefst 217. Wie zijn erkenning verliest, wordt in principe het land uitgezet.