Nog niets duidelijk over Carrefour België

De Belgische vakbonden zijn nog niet veel wijzer geworden over de plannen van Carrefour in België. Het blijft koffiedik kijken wat hier de impact zal zijn van toekomstplan ‘Carrefour 2022’, klinkt het. Donderdag moet die duidelijkheid er komen op een bijzondere ondernemingsraad. Tot dan wil Carrefour België niet communiceren over de plannen, verneemt VTM NIEUWS.

De Franse retailgroep kondigde vandaag onder meer een rationalisering van de hoofdzetels in alle landen aan. Voor Frankrijk zijn de plannen al concreet bekend. Carrefour mikt er op het vrijwillig vertrek van 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs.

"Ik kan er eigenlijk nog niets over zeggen, het blijft afwachten tot donderdag", aldus Kristel Van Damme, vakbondssecretaris bij de christelijke bediendebond LBC. "Maar we vrezen toch dat ook de aankondiging in België niet altijd 'happy' en rooskleurig zal zijn." Volgens Van Damme is het voorlopig positief dat ze nergens spreken over sluiting van winkels of franchisering.

“Koffiedik kijken”

Dezelfde boodschap klinkt bij de liberale vakbond ACLVB. "Het is zeer spijtig voor de Franse collega's, maar het is nog steeds koffiedik kijken wat de impact in België zal zijn", zegt secretaris Tom Van Droogenbroeck. "Moeten er personen vertrekken? We hopen van niet."

Ook de aankondiging van de rationalisering op de hoofdzetels schept voor de ACLVB'er weinig duidelijkheid. Is de kous af met de aankondiging over de Franse zetel of is het eerder een voorbeeld van wat elders kan gebeuren, vraagt hij zich af. De mensen bij Carrefour "moeten nog twee dagen het hart vasthouden", betreurt hij.

Alle landen

De specifieke plannen voor elk land zullen de komende weken uitgewerkt worden. Dat zei Carrefour-topman Alexandre Bompard. Het transformatieplan zal dan ook worden toegepast in alle landen waar de supermarktgroep actief is.