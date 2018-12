Nog meer wolven verwacht in 2019

In 2019 zullen in Vlaanderen meer wolven rondlopen, voorspellen wolvenkenners in Het Belang van Limburg. Niet alleen worden tegen mei de eerste Limburgse welpjes van Naya en August verwacht, vanuit Duitsland zullen nog meer wolven naar Vlaanderen afzakken. Schapenhouders wordt nu al aangeraden hun voorzorgen te nemen.

De twee wolven die zich dit jaar vestigden op het militair domein van Leopoldsburg en het aansluitende Bosland, zijn een koppel. "Rond mei zullen een vijftal welpjes worden geboren", voorspellen wolvenexperten Koen Van Den Berge (INBO) en Dries Gorissen (ANB). Het afgelopen jaar werden in Duitsland bovendien meer dan vijfhonderd wolvenjongen geboren."Ook daarvan gaan er richting Vlaanderen afzakken."

Wolven voeden zich met herten en everzwijnen, maar jagen ook op schapen. "Vanaf het voorjaar zijn er via de overheid rescue-kits beschikbaar. Als er een schaap gepakt wordt, komen wij onmiddellijk ter plaatse.

Op één dag tijd plaatsen we elektrische draden om de rest van de kudde voorlopig te beschermen. Maar schapenhouders kunnen best zelf investeren in een permanent wolvenraster."

