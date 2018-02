Nog maar 27 jaar en al 71 veroordelingen

In de politierechtbank in Veurne heeft een 27-jarige vrouw een triest record gevestigd: ze is vanmorgen voor de 71ste keer veroordeeld in vijf jaar tijd. De vrouw weigert haar boetes te betalen die intussen zijn opgelopen tot een bedrag van meer dan 50.000 euro. De rechter heeft haar veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk.

De 27-jarige vrouw rijdt nog maar enkele jaren maar is al ettelijke keren veroordeeld voor te snel rijden en kreeg al meermaals een levenslang rijverbod opgelegd. Toch blijft ze maar met de auto rijden, en de boetes die ze krijgt betaalt ze nooit. Dat bedrag is intussen opgelopen tot maar liefst 51.138 euro euro.

De rechter heeft haar nu twee jaar cel met uitstel gegeven. Als ze nog een overtreding begaat, moet ze naar de gevangenis. De vrouw barstte in tranen uit tijdens de zitting en beloofde nooit meer met de auto te rijden.