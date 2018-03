Vandaag betoogt de taxisector in Brussel en dat zal gepaard gaan met heel wat verkeershinder. Zo'n 550 taxi’s hebben zich vanmorgen verzameld op verschillende plekken in Brussel, onder andere aan de Heizel en verspreidden zich van daar over het hele gewest. De politie raadt iedereen aan om de hoofdstad te vermijden met de wagen. Volg hier een hele dag live waar je hinder kan ondervinden.