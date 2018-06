Nog hele dag wolken met kans op buien

Vandaag begint grijs, met in de loop van de namiddag wisselend bewolkt met kans op buitjes. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het centrum. Tegen de avond verdwijnt de buienkans. In de loop van de nacht wordt het rustig en nevelig met lokaal lage wolken of enkele mistbanken. Het wordt tot 10 à 13 graden.

Zondag is het, na het optrekken van het ochtendgrijs, gedeeltelijk bewolkt en op een bui na droog. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 25 in de Kempen.

Maandag en dinsdag blijft het meestal droog met zon, maar ook, vooral op maandag, met ochtendgrijs. De maxima schommelen tussen 22 en 25 graden in het centrum. Aan zee is het frisser dan de voorbije dagen, met temperaturen rond 17 of 18 graden.

In de tweede helft van volgende week wordt het opnieuw warmer en labieler vanuit Frankrijk. De kans op (onweer)buien wordt groter. De maxima kunnen weer boven 25 graden uitstijgen.