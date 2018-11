Nog geen winterbanden op je auto? Dit is het moment

Wie zijn winterbanden nog niet heeft opgelegd, kan dat best zo snel mogelijk doen. Volgens mobiliteitsorganisatie Touring is het zelfs al redelijk laat om je banden nog te wisselen. Winterbanden blijven zachter dan zomerbanden en hebben daardoor bij koude temperaturen meer grip op de weg.

Touring raadt eigenlijk aan om je zomerbanden al in oktober te vervangen, toch zeker wanneer het kouder dan zeven graden wordt. Het is volgens Touring dan ook al redelijk laat om je winterbanden op te leggen, maar dat het deze herfst lang warm bleef, kan verklaren waarom veel mensen hun zomerbanden nog op hebben liggen. "Wie dat nog niet gedaan heeft, kan ze nu toch best vervangen", klinkt het bij Touring.

Er wordt ook geadviseerd je zomer- en winterbanden elk zes maanden op te laten liggen. Rond april kan je je zomerbanden dus best opnieuw opleggen.

Tips om auto winterklaar te maken

Nu het volgende week flink kouder belooft te worden, geeft Touring nog een aantal tips om je auto winterklaar te maken. Zo parkeer je hem 's avonds en 's nachts best in een garage of tegen een gevel. Ook de motorkap afdekken kan helpen om de batterij warm te houden.

Als je auto niet snel start, probeer je best even met je radio en lichten uit. Om toch een korte stroomstoot te geven kan je even met je lichten pinken. Wie na een platte batterij de weg op gaat, wordt geadviseerd om minstens twintig minuten te rijden om de batterij op te laden.

Tot slot raadt Touring aan om je niet te dik te kleden tijdens het autorijden, zodat er gemakkelijk gemanoeuvreerd kan worden.