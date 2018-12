Nog geen griepprik? Jaar wachten!

Wie nog geen griepprik heeft gekregen, zal moeten wachten tot eind volgend jaar. De vaccins zijn al weken volledig uitverkocht, bevestigt de apothekersbond APB. Dat berichten de kranten van Mediahuis.

"Volgens cijfers van de producenten zouden in oktober en november 2,6 à 2,7 miljoen vaccins verkocht zijn", zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). "Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan vorig jaar." Extra productie is onmogelijk, zo blijkt. "Het gaat om een virus dat maanden gekweekt wordt en dan aangepast tot vaccin. Dat kun je niet zomaar opnieuw doen. Die firma's willen ook geen overschotten, want dan moeten ze die vernietigen en verliezen ze geld."

Volgens APB zijn de meeste ­risicogroepen, zoals oudere patiënten, wel ingeënt.