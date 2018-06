(Nog) geen DNA-test voor koning Albert

Koning Albert moet geen DNA- staal afstaan. Het Hof van Beroep kan geen uitspraak doen over de vraag van Delphine Boël, die om een DNA-test had gevraagd. Dat bevestigt Delphines advocaat Alain De Jonge.

De advocaten van Delphine Boël vroegen voor het Brusselse Hof van Beroep een nieuwe DNA-test voor Jacques Boël – die er eerder al eentje had ondergaan - en een DNA-test voor koning Albert . Delphine Boël wil aantonen dat het voormalige staatshoofd haar biologische vader is. Het Hof heeft vorige week een tussenarrest uitgesproken.

Vader Jacques Boël

Een nieuwe DNA-test voor Jacques Boël is niet nodig, aldus het Hof. In 2013 heeft de industrieel al een test laten afnemen en daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is van Delphine. Er is geen reden om te twijfelen aan de waarachtigheid van dat resultaat, zo besliste het Hof.

Over de vraag om koning Albert een DNA-staal te laten afstaan, heeft het Hof nog geen definitieve uitspraak gedaan. Dat komt doordat de rechtbank van eerste aanleg vorig jaar in haar vonnis zei dat Jacques Boël moet beschouwd worden als de vader van Delphine omwille van het “bezit van staat”: het feit dat hij haar jarenlang heeft opgevoed, maakt hem tot haar vader.

DNA-test voor Albert

Het Hof van Beroep zegt nu in een tussenarrest dat eerst het vaderschap van Jacques Boël moet geannuleerd worden. Pas als bij vonnis vaststaat dat Jacques Boël niet de wettelijke vader is van Delphine, kan er beslist worden over een mogelijke DNA-test voor koning Albert. “De zaak is nog niet ten einde. De debatten worden heropend op 20 september”, aldus meester De Jonge.