Het is u misschien ook opgevallen: in de supermarkten is er nog genoeg kreeft, champagne en oesters over. En dus zijn er grote promo’s voor wie nu nog zin heeft in een lekker feestje.

Tot dertig procent korting op oesters, een gratis fles champagne bij aankoop van één fles en promotie op kreeften. Het is duidelijk: alles moet weg in de supermarkten. Ook al is de kalkoen nog maar amper verteerd, we blijven in de feeststemming.