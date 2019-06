Nog altijd 2 uur aanschuiven op E17 in Beervelde richting Gent door ongeval met vrachtwagens

Op de E17 ter hoogte van Beervelde is een ongeval gebeurd met verschillende vrachtwagens. De weg is er volledig versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om alternatieve routes te nemen.

Even voorbij het ongeval zijn wegenwerken begonnen. Het ongeval gebeurde in de filevorming.

Eén vrachtwagen probeerde te remmen om de file te ontwijken, twee andere vrachtwagens en een auto reden daarop in. 2 mensen raakten gewond.

Het opruimen zal nog even duren. Eén van de vrachtwagens heeft een chemisch product aan boord en moet leeggepompt worden.

Er is nu ook een twee ongeval gebeurd in de staart van de file in Lokeren.