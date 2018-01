Nog 2 Carrefours gesloten vandaag

Twee Carrefours in Wallonië zijn vandaag nog altijd gesloten. Het gaat over de hypermarkten in het Luikse Belle-île, die met sluiting bedreigd wordt, en die in het Henegouwse Haine-Saint-Pierre.

Na de bijzondere ondernemingsraad van afgelopen donderdag werd in verschillende verkooppunten het werk neergelegd. “Vandaag zijn er dus nog twee die gesloten zijn op een totaal van 785 winkels", zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. De winkel in Haine-Saint-Pierre zou nog tot woensdag de deuren gesloten kunnen houden, meldt de christelijke vakbond CNE.

De directie van Carrefour maakte donderdag bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.