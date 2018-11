NMBS ziet 60 miljoen euro aan boetes verjaren

De NMBS heeft zo'n 60 miljoen euro aan onbetaalde boetes voor reizigers laten verjaren. Het innen verloopt bijzonder moeizaam: de huidige betaalachterstand bedraagt 267 miljoen euro. Ook dat bedrag dreigt grotendeels in rook op te gaan, staat in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De geschrapte boetes werden uitgeschreven in 2012. "Vijf jaar is de wettelijke verjaringstermijn", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman in de krant. Feit is dat zwartrijders zelden betalen. Veel reizigers vechten hun boete ook aan bij de rechtbank, bijvoorbeeld als ze het niet eens zijn met de raming van de schade die ze berokkend hebben.

Daardoor moet de NMBS gerechtsdeurwaarders en advocaten inschakelen, wat duur is en voor vertraging zorgt. Maar er is beterschap op komst. Sinds 1 november kan de NMBS zelf boetes uitschrijven.

GAS-boetes

"Als je weigert te betalen, starten we een administratieve procedure op die nog maximaal één jaar duurt", zegt Temmerman. Het systeem is vergelijkbaar met dat van de GAS-boetes.

Toch blijft de vraag wat er met de bestraffingen uit het verleden zal gebeuren. "De NMBS is nu al 60 miljoen euro kwijt. Als volgend jaar de boetes uit 2013 verjaren, komt daar wellicht nog eens 70 miljoen bij", klinkt het bij Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Als de spoorwegmaatschappij geen tandje bijsteekt, ziet ze wellicht zelfs meer dan 200 miljoen euro in rook opgaan.