NMBS voert vandaag nieuw vervoersplan in

Spoorwegmaatschappij NMBS voert vandaag haar nieuwe vervoersplan in. Voor bepaalde treinen zal de dienstregeling of het traject aangepast worden, "met als doel het treinaanbod te versterken en te verbeteren".

Een van de opvallendste veranderingen is dat de reistijd van en naar Brussel iets langer wordt. Dat is een gevolg van de beslissing om een extra minuut te rekenen voor de "flessenhals" in Brussel, waar treinen op drukke momenten snel vertraging oplopen. Concreet komt er een minuut bij als het gaat om "gesleept materieel". Dat zijn treinen zonder eigen motorstel die door een locomotief worden getrokken. "Het gaat om zwaar materieel, bijvoorbeeld dubbeldekstellen, en dan komt de trein wat trager op gang", legt woordvoerder Bart Crols uit.

Ook voor een heel deel andere treinen verandert er een en ander. Zo wordt op zaterdag de frequentie van de S2-trein 's Gravenbrakel - Brussel - Leuven verdubbeld in beide richtingen. Die treinen zullen dus om de 30 minuten rijden in plaats van om de 60 minuten zoals dat nu het geval is.

Door elektrificatiewerken op de lijn 19 tussen Mol en Hamont zullen de laatste drie IC-treinen Antwerpen - Mol - Hamont tot december 2020 niet verder rijden dan Mol en dus niet meer stoppen in de stations van Lommel, Overpelt, Neerpelt en Hamont.

Daarnaast wordt het vertrekuur van de IC-treinen Anwerpen-Centraal - Charleroi-Zuid aangepast tussen Charleroi-Zuid en Nijvel (in beide richtingen) gedurende de hele dag.

Om het reizigerscomfort te verhogen heeft NMBS zijn motorrijtuigen op de lijn S32 Puurs-Roosendaal vernieuwd. Deze treinen moeten nog de goedkeuring krijgen om toegelaten te worden op het Nederlandse net. Aangezien de keuring mogelijk niet tijdig rond is, voorziet NMBS preventief een alternatieve treindienst tussen Antwerpen, Essen en Roosendaal.

Alle veranderingen zijn te bekijken op de reisplanner van de NMBS of op de NMBS-app.