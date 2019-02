NMBS verwacht dat helft van treinen woensdag rijdt

Spoorwegmaatschappij NMBS verwacht dat tijdens de 24 urenstaking op het spoor die dinsdag om 22.00 uur begint, "gemiddeld bijna de helft van de treinen" zal rijden, in vergelijking met een normale dienstregeling.

Tijdens de ochtend- en de avondspits zal het merendeel van de IC-treinen rijden, klinkt het, net als een beperkt aantal L- en S-treinen. In de daluren zullen voornamelijk IC-treinen rijden. Reizigers kunnen vanaf vanavond op de NMBS-routeplanner opzoeken met welke trein ze woensdag normaal gezien op bestemming geraken.

Het is de derde keer dat de minimale dienstverlening bij het spoor wordt toegepast, sinds de regeling in maart vorig jaar van kracht werd. Bij de vorige staking, in juli vorig jaar, reed ongeveer een op de drie treinen in vergelijking met een normale dienstregeling.

De spoorstaking kadert in de nationale staking in alle sectoren die door de drie grote vakbonden wordt georganiseerd op woensdag 13 februari. Aanleiding is het mislukte loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers. De bonden vinden 0,8 procent loonopslag bovenop de index voor de komende twee jaar onvoldoende.