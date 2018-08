Nils verloor zijn dochter: "4 dagen rouwverlof volstaat niet"

Mensen die hun partner of kinderen verliezen, hebben recht op vier dagen rouwverlof. Maar dat is veel te kort, vinden specialisten en mensen die uit ervaring spreken. Nils verloor zijn 16-jarige dochter en bleef vijf maanden thuis: "Vier dagen, ik zou niet in staat geweest zijn om uberhaupt te kunnen presteren", zegt hij.

Wie een familielid uit de eerste lijn verliest, met andere woorden een partner of een bloedverwant van jou of je echtgenoot, heeft officieel recht op vier dagen rouwverlof. Als een andere bloedverwant sterft, die onder hetzelde dak woont als jij of je echtgenoot, heb je recht op twee werkdagen rouwverlof. Bloedverwanten van de tweede of derde graad, waarmee je niet onder hetzeldfe dak woont, daarvoor mag je dan weer één werkdag thuisblijven.

"Onmogelijk om uberhaupt te presteren"

Elf jaar geleden verloor Nils Van Uffelen zijn dochter Charlotte, ze was zestien en stierf door een plots hartfalen toen ze met een vriendin op reis was in Griekenland. "Je bent eigenlijk helemaal verlamd. Je weet niet goed wat te beginnen", zegt vader Nils. De man had wettelijk recht op vier dagen rouwverlof, maar bleef vijf maanden thuis om de klap te verwerken. "Vier dagen, ik zou niet in staat geweest zijn om uberhaupt te kunnen presteren", zegt hij.

Nieuw voorstel

Ook rouwpsychologe Ann Hooghe vindt vier rouwdagen na het overlijden van een eigen kind opmerkelijk weinig. "Vier dagen, dat geeft nog niet de tijd om deftig een begrafenis voor te bereiden. Of om na de begrafenis op adem te komen. Of om met de andere kinderen of je partner bezig te zijn", zegt zij.

Om die reden komt ze met een voorstel voor de verantwoordelijke minister en voor de werkgevers. Mensen hebben meer tijd nodig en er moet ook door de rouwende personen zelf beslist kunnen worden wanneer ze hun dagen opnemen, vindt zij. "Daarnaast moet er overleg komen met werkgevers om te kijken hoe iemand opnieuw in het werkveld gereïntegreerd kan worden."