Nijpend tekort aan verplegers houdt aan

Naast een hele waslijst aan technische beroepen blijft er op de Vlaamse arbeidsmarkt een nijpend tekort aan verplegers en verpleegsters. Dat blijkt uit de nieuwe lijst van knelpuntberoepen die VDAB vandaag vrijgeeft. Ook opnieuw op de lijst: de leerkracht secundair onderwijs.

Werkgevers hebben de grootste moeite om personeel te vinden voor openstaande vacatures. Bijna nergens elders in Europa raken vacatures moeilijker ingevuld. Vooral technisch personeel is moeilijk te vinden. Dat blijkt ook uit de nieuwe lijst van knelpuntberoepen, die de VDAB heeft vrijgegeven.

9.000 vacatures

En helemaal bovenaan de lijst staat - opnieuw - het beroep van verpleegkundige en hoofdverpleegkundige. Dat zal er in de toekomst niet op verbeteren, klinkt het bij de VDAB. "Door de vergrijzing van de bevolking is er niet alleen meer nood aan verplegend personeel, ook het verplegend personeel zelf vergrijst, waardoor er extra volk nodig is", aldus een woordvoerster.

De VDAB ontving vorig jaar ruim 9.000 vacatures voor verpleegkundigen, tegenover 5.700 in 2016. Er is echter een heel beperkte arbeidsreserve voor verpleegkundigen. Zo waren er vorig jaar maandelijks amper gemiddeld 571 werkzoekenden voor verpleegkundige. Met als gevolg dat maar de helft (51,4 procent) van deze vacatures wordt ingevuld.

Leerkracht

Ook opnieuw knelpuntberoep: leerkracht secundair onderwijs. Zijn vooral moeilijk te vinden: leerkrachten technische vakken, maar ook leerkrachten Frans en wiskunde. Het tekort aan leerkrachten is het meest nijpend in Brussel en Antwerpen, maar ook elders raken scholen steeds moeilijker aan personeel, zegt Willem Vansina, verantwoordelijke arbeidsmarktinformatie bij de VDAB.