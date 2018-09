Nijpend tekort aan 827 nieuwe leerkrachten

In heel wat scholen zullen de directies creatief aan de slag moeten gaan, want er is een nijpend tekort aan leerkrachten en dat tekort neemt jaar na jaar toe. Er is op dit moment nog nood aan maar liefst 827 nieuwe leraars en dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

Bij VDAB staan er nu nog 827 vacatures open voor leerkrachten in het lager, secundair en volwassenonderwijs. Tot 2024 zijn er zelfs zo'n 6000 extra leekrachten nodig, per jaar.

Beginnende leerkrachten verdienen 1.900 euro netto. Maar volgens de vakbonden krijgen ze te weinig waardering en moeten ze te veel extra taken doen. En ze krijgen vaak tijdelijke opdrachten waardoor ze zich elke keer opnieuw moeten inwerken.

Lerarenplatform

Onderwijsminister Crevits kondigde al aan dat er onder andere een zogenaamd lerarenplatform komt in oktober dat werkzekerheid moet geven aan beginnende leerkrachten.

Maar veel directeurs zijn bang dat dit niets oplost. Want dan nog moeten leerkrachten te veel van klas wisselen.