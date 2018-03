Niezen en snuiten: hooikoorts is terug

Misschien hebt u het vandaag ook gemerkt, maar heel wat mensen moesten niezen, hadden last van een loopneus of pijnlijke ogen. Niet door een verkoudheid, maar door hooikoorts. Bijna overal in het land was het vandaag code oranje.

De els en de hazelaar verspreiden in deze periode van het jaar volop hun stuifmeel. De afgelopen dagen hebben we daar niet veel van gemerkt door de regen, want dan daalt het stuifmeel in de lucht. Vandaag was het echter volop zon en dus steeg het stuifmeelgehalte in de lucht weer.

De website ‘hooikoortsradar België’ kondigt code oranje aan voor bijna heel het land. Alleen aan de kust en in de Ardennen zijn er weinig pollen. Code oranje wil zeggen dat er "redelijk veel" pollen in de lucht zijn en dat patiënten dan ook "redelijk veel klachten" hebben.

AirAllergy, het instituut van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, dat de stuifmeelconcentraties in de lucht controleert, waarschuwde gisteren nog dat er vandaag hoge concentraties stuifmeel van de els en hazelaar gemeten zouden worden.

Een extra voorraad zakdoeken in huis halen, hoeft nog niet, want morgen gaat het regenen en neemt het stuifmeelgehalte in de lucht terug af.