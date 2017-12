Nieuwpoort: Veiligheidszone groter door storm

Het gemeentebestuur van Nieuwpoort heeft vanavond opnieuw een grotere veiligheidsperimeter ingesteld rond de ingevallen bouwkraan. Het gaat de komende uren hard waaien aan de kust en het gemeentebestuur wil vermijden dat mensen losliggende brokstukken op zich krijgen.

“Er wordt een hele zware storm verwacht in Nieuwpoort”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) aan VTM NIEUWS. “We hebben de perimeter rond de getroffen gebouwen vergroot. Het is een raadsel wat er nog allemaal los ligt van brokstukken en we willen geen risico’s lopen voor mensen en auto’s.”

De kraan wordt stuk voor stuk uit elkaar gehaald. Dit weekend en de dagen erna wordt de getroffen site om veiligheidsredenen afgebakend. Het noodnummer is vandaag nog tot 17u bereikbaar. Meer info: https://t.co/u5qhmxxFUM ! @CrisisWVL #Nieuwpoort — Stad Nieuwpoort (@StadNieuwpoort) 29 december 2017

Containers

“Er werden ook containers zonder voor- en achterkant geplaatst zodat mensen van de omliggende gebouwen veilig door kunnen zonder brokstukken op zich te krijgen.” De omgeving blijft zeker tot morgenochtend 9 uur afgesloten.

De burgemeester laat ook weten dat de bouwkraan bijna volledig is ontmanteld maar enkel het voetstuk er nog staat. “Wellicht gaan we dat nog even laten staan voor de duur van het onderzoek. De overige stukken zijn naar de luchtvaartbasis in Koksijde gebracht voor verder onderzoek.”