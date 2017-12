Nieuwpoort: 45 flats onbewoonbaar

In Nieuwpoort zijn 45 appartementen onbewoonbaar, nadat er gisteren een torenkraan omviel. Dat blijkt uit onderzoek van experten en de brandweer. De kraan waaide om door het hevige stormweer en vernielde een appartementsblok. Vijftig mensen mogen nog niet terug naar huis.

De kraan die gisteren omviel door het hevige stormweer heeft een ravage aangericht. 45 appartementen zijn zo beschadigd dat ze onbewoonbaar verklaard zijn. Een vijftigtal bewoners van die appartementen mag voorlopig niet terug naar huis omdat er geen elektriciteit is of omdat de appartementen niet stabiel zijn.

Eén persoon per gezin mag even en onder begeleiding terug naar het appartement om spullen op te halen.

Onderzoek

Ondertussen wordt een deel van de kraan, die in de Franslaan ligt, gedemonteerd. Een ander deel blijft voorlopig liggen en wordt vermoedelijk pas tegen zaterdag geruimd.

Bij het ongeval kwam een vrouw van 73 om het leven. Drie anderen raakten gewond. Er wordt nu onderzocht of het ongeval vermeden had kunnen worden, want in november dreigde die ook al eens om te vallen. Na onderzoek bleek toen alles veilig te zijn.

